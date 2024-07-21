Страна НАТО начала военные маневры возле границы с Россией

Учения сухопутных войск начались в Финляндии, они проходят поблизости от российской границы. Планируется, что тренировки продлятся до 26 июля, сообщает РИА Новости.

Финские военные заявили, что в учениях будут участвовать 1,7 тысячи человек и около 300 единиц техники.

На время учений перекроют шоссе, ведущее к границе с Россией. Это участок Каттилайнен – Ваалимаа, он составляет примерно 30 километров.

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