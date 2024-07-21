Украина не сможет победить в противостоянии с Россией, продолжение конфликта приведет к разрушению городов, утрате ряда регионов, большим потерям в живой силе и технике, предупредил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

По его мнению, в ближайшей перспективе ВСУ начнут разваливаться из-за тяжелого положения на фронте.

Дэвис отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский ничего не делает для того, чтобы исправить создавшееся положение.

Ранее эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что фронт в Донбассе постепенно разваливается.

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Аналитик пояснил, что об этом свидетельствует утрата украинской армией таких населенных пунктов как Восход, Прогресс, Раздоловка.