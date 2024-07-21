Почему на Западе заговорили о финальном бое за Донбасс

Различные иностранные военные эксперты своими заявлениями о финальной битве за Донбасс могут пытаться скрыть готовящийся контрудар ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. В регионе, по его словам, продолжаются тяжелые сражения.

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Противник сдается в плен только в случае ранений или отсутствия вооружений, указал эксперт. Дандыкин сослался на сводки российского Минобороны, которые свидетельствуют о жестоких боях.

Я бы не стал верить на слово английским экспертам. Либо хотят, чтобы Британия поставляла еще больше оружия Украине, страна является одним из главных спонсоров, — добавил Дандыкин



Украинские военные определенно испытывают усталость, однако сильная жара действует и на россиян, пояснил эксперт. Солдатам приходиться носиться тяжелое вооружение, а противник атакуют большим количеством дронов, из-за чего осложняется подвоз воды.

Тем не менее, есть подвижки, в частности у Часова Яра. Мы все-таки освободили Урожайное в районе Угледара. Я думаю, что поворотный момент в битве за Донбасс непременно будет, и врагу придется отходить, — добавил он.

Киев, по словам Дандыкина, несет высокие потери. Много сил выделяется на Харьковское направление, поэтому «битва будет, но не сиюминутно», объяснил военный эксперт. Главной целью для ВС России на сегодняшний день он назвал Красногоровку, в районе которой продолжаются бои.

Если мы ее (Красногоровку. - NEWS.ru) освобождаем, то выходим дальше на Угледар и, по сути, облегчаем участь Донецка, который перестанут обстреливать из артиллерии. Это будет первый шаг, — резюмировал Дандыкин.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис допустил скорое начало кульминационной битвы за Донбасс. Он обратил внимание на разрушение основных укрепленных позиций ВСУ в регионе. Финальное сражение, по словам эксперта, может произойти через три или четыре месяца, когда ВС РФ займут больше территорий.