Армия РФ спалила HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ. На данном объекте хранилось до 400 тонн боеприпасов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS», — передает сообщение Минобороны Life.ru.



Там добавили, что также был ликвидирован склад. На нем могло храниться почти 400 тонн боеприпасов ВСУ.

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Российские военные нанесли удары по объектам украинского ВПК, а также по живой силе и технике ВСУ в 133 районах. За тот же период российская группировка «Центр» отбила семь контратак украинских штурмовых групп, заключили в Минобороны.

Согласно информации, предоставленной Минобороны, 21 июля российские военные освободили населенный пункт Розовка, расположенный на территории ЛНР. Также было сообщено об освобождении населенного пункта Песчаное Нижнее, находящегося в Харьковской области.