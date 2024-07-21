Российские военнослужащие взяли село Розовка на территории Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны. Также контроль установлен над Песчаным Нижним в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции, — сообщается в публикации.



Также ВС России поразили формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й мехбригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника за сутки превысили 520 военнослужащих. Также Киев лишился большого количества военной техники и вооружений.

В частности, российскими силами уничтожены два броневика и 12 автомобилей, три гаубицы британского и американского производства, артустановку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и 105-мм орудие производства США. Также ликвидирована американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять украинских складов со снарядами.

Ранее стало известно, что российские военные отбили село Прогресс на Покровском направлении. Населенный пункт находится в 22 км от Покровска на восток в Донецкой Народной Республике. В Минобороны России информацию не комментировали. Данное направление, по словам представителей Генштаба Украины, сегодня является наиболее напряженным и «жарким» для ВСУ.