В поселке Нью-Йорк в ДНР оказались в окружении серьезные силы ВСУ - порядка двух батальонов ВСУ. Об этом сообщают военкоры и телеграм-каналы со ссылкой на данные с передовой.

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"Приятных приключений", - пожелал окруженным канал "Повернутые на Z войне".



Два батальона - это более тысячи военнослужащих.

«Искандеры» уничтожили два эшелона ВСУ

За последние дни российские штурмовые отряды, продолжая бои в центральной части Нью-Йорка, продвинулись на его восточных окраинах, выйдя в тыл оборонительным рубежам ВСУ, обращенным к Горловке. Эти позиции украинских войск оставались неизменными с 2014 года.

Одновременно ВС РФ давят с востока: они отбили у ВСУ террикон Южной шахты и расширили контроль над поселком Дружба.