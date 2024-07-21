«Искандеры» уничтожили два эшелона ВСУ

Российские расчеты «Искандер-М» нанесли результативные удары по двум украинским воинским эшелонам. Уничтожено до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Отмечается, что под удар попала 41-я механизированная бригада ВСУ. Она передислоцировалась на двух эшелонах, каждый состоял из 20 платформ. Расчеты ОТРК «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по эшелонам, когда они находились вблизи населенного пункта Барвенково (ДНР).

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«Уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» производства США, 10 боевых бронированных машин «Senator» канадского производства, 7 бронетранспортеров, 2 боевые разведывательные машины, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники», — сообщает Минобороны РФ.



Военное ведомство опубликовало видео ударов «Искандерами», снятое с БПЛА «Орлан-10».