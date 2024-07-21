Россия подняла истребители из-за приближения бомбардировщиков США к госгранице

Истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы России парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что российские средства контроля обнаружили групповую цель над акваторией Баренцева моря. На перехват были направлены истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Пилоты самолетов идентифицировали цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.

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Американские летчики при приближении российских военных самолетов выполнили разворот от госграницы. Истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

В Минобороны подчеркнули, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Напомним, что в последние годы количество инцидентов с самолетами НАТО значительно выросло на ряде направлений.