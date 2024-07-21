ВСУ попытались атаковать Крым высокоточным оружием

Украинские военные предприняли попытку атаки на Крым высокоточным вооружением, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Однако американские ракеты ракеты ATACMS были успешно перехвачены.

Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым, — написал он в своем Telegram.



«Военный обозреватель» сообщил о летящих в сторону Крыма ракетах ATACMS

Сальдо добавил, что обломки сбитых ракет рухнули вдали от населенных пунктов. Жертв, пострадавших и повреждений инфраструктуры, по его словам, не зафиксировано.