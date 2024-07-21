Хуситы заявили о жестком ответе Израилю

Ответ йеменского шиитского движения «Ансар Алла» на авиаудары Израиля по Ходейде на западе Йемена будет жестким и не будет иметь «красных линий». Об этом заявил представитель движения Мухаммед Абдессалям, передает Al Jazeera.

© Lenta.ru

«Израильская агрессия против Ходейды является вопиющей, они начали открытую войну. Наше противостояние с ними будет также открытым, без каких-либо границ и красных линий. Мы не будем соблюдать никаких правил взаимодействия с врагом. Мы готовы и способны нести все последствия», — сообщил представитель телеканалу.



Он также добавил, что хуситы «не боятся никакой эскалации и действуют во имя справедливости».

Израиль нанес удар по Йемену

Ранее «Ансар Аллах» заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по району города Эйлат в Израиле и американскому судну Pumba в Красном море. Представитель движения Яхьи Сариа заявил, что атаки являлись «ответом на американо-британско-израильскую агрессию». Кроме того, он сообщил о «поражении американского судна» в ходе военной операции.