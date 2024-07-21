Подбитый Су-34 сокрушил цель и вернулся на аэродром

Военный блогер и эксперт Кирилл Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины подбили российский истребитель Су-34, но экипаж, несмотря на ЧП, продолжил выполнять задачу. По словам автора канала, самолет уничтожил цель и вернулся на аэродром. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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Вчера ночью, не буду говорить где, не буду говорить как, но на высоте более девяти километров наш Су-34 догоняет ракета ЗРК... Сильнейший удар в заднюю полусферу. Самолету поплохело, — описал он ситуацию.



Как рассказал Федоров, самолет начал стремительно терять топливо, а отказ систем управления стал вопросом времени. Но, по его словам, экипаж Су-34 продолжил выполнять поставленные задачи: пилоты сбросили бомбы на цель, после чего вернулись на военный аэродром и совершили удачную посадку. Военэксперт добавил, что летчиков наградили орденами Мужества.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили пункт временной дислокации противника в зоне ответственности Западной группировки войск. Там отметили, что удар наносился при помощи авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).