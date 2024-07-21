В подполье рассказали о нарастающем конфликте между ТЦК и ВСУ

Между работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастает конфликт и напряжение, такое мнение в интервью Сергей Лебедев.

© Lenta.ru

По его словам, на Украине у «вэсэушников» очень негативное отношение к «тэцэкашникам».

«Зарплаты у них не ниже, чем у бойцов на передовой. Премия за пойманных людей большая. Отличие в том, что сотрудники ТЦК каждый вечер возвращаются домой, а эти сидят в окопе», — приводит агентство слова Лебедева.



Ранее сотрудники ТЦК сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины «АрселорМеталл Кривой Рог».

Утром 19 июля они пришли с массовой проверкой на проходную металлургического комбината, из-за чего часть сотрудников не смогла вовремя попасть на рабочие места. В результате военкомы помешали запуску ключевого прокатного производства комбината.