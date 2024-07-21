Российские военные вызвали огонь на себя с целью спасти семью в Красногоровке

Штурмовики ВС России вызвали огонь на себя, чтобы эвакуировать семьи из Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Семья Подковыриных, например, проживала в частном секторе под ежедневными обстрелами.

Супруги и двое сыновей надеялись, что их эвакуируют. Когда российские военные обнаружили семью, они зашли в дом и проверили документы. После этого начался обстрел со стороны ВСУ.

Чтобы спасти мирных граждан, российские бойцы вызвали огонь на себя.

Замкомбрига сообщил, что Красногоровка практически полностью освобождена

"Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя", - говорит Мария Подковырина.



Чтобы добраться до безопасного места, пришлось несколько раз останавливаться и какое-то время выжидать в импровизированном укрытии.

Сопровождающий семью военный по рации сообщил коллеге, чтобы ВС РФ встречали гостей с противоположной стороны.