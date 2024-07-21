Мобилизация: последние новости на сегодня 21 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 июля 2024, в материале «Рамблера».

Корреспондент RT Насср рассказал о добровольце иракского происхождения на СВО

Стало известно о российском солдате иракского происхождения Мухаммеде, который пошёл добровольцем на специальную военную операцию, сообщает RT.

Он пережил войну в Ираке - Мухаммед решил поддержать ВС России в борьбе с натовскими и американскими войсками, которые в 2003 году вторглись в его родной Ирак.

В 2019 году Мухаммед приехал учиться в Россию, после вуза получил гражданство. В настоящее время он служит в подразделении связи группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в ходе СВО

Артист балета Сибайского концертно-театрального объединения, заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщает bfm.ru.

Коллеги Ханова выразили соболезнования его супруге, родителям, родным и близким. Прощание с погибшим прошло в деревне Курама, откуда он был родом.

Звание заслуженного артиста Башкирии Ханов получил в 2023 году.

Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО

Российские военные используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Они призывают военнослужащих Украины сложить оружие. Ежедневно сдаются в плен бойцы ВСУ, понимающие, что это их единственный шанс выжить.

Сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой.