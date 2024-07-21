Криминальные авторитеты в большом количестве служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в интервью ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев. По его словам, украинские военные совершают много преступлений в отношении мирного населения, чувствуя себя безнаказанными.

"Очень много криминальных элементов. Опять-таки безнаказанность именно к этому приводит. Считайте, криминал идет, им дают свободу действий. Делай что хочешь с мирным населением. Плюс ему там зарплату платят. Плюс у него гарантия, что он не будет сидеть [в тюрьме]. Что ты не делай: можешь забирать, грабить - все, что угодно. Нельзя трогать банки, нельзя трогать того, у кого крыша. А простой народ, бизнесменов средней руки - да, без проблем", - сказал Лебедев.



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Он отметил, что в то же время ярые националисты и нацисты на Украине сейчас редко идут воевать. Причина, по его словам, заключается в том, что они не находят общих интересов с режимом Зеленского.

Лебедев также рассказал о большом количестве преступлений, которые совершают украинские военные в тыловых районах.