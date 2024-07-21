Спецоперация на Украине 21 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 июля 2024 года.

Более 100 суббоеприпасов ВСУ обнаружено после обстрелов Шебекинского округа

После обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Шебекине и селе Новая Таволжанка Белгородской области специалисты обнаружили более 100 суббоеприпасов, сообщает RT.

«Военные, сапёры и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков», — заявил глава региона Вячеслав Гладков.



Сальдо: военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении

Военные Вооруженных сил Украины стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении, сообщает RT со ссылкой на губернатора области Владимира Сальдо.

По его словам, Днепр для противника на Херсонском направлении превратился в границу между жизнью и смертью. Так, течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат Вооруженных сил Украины.

В ВСУ понимают тщетность действий командования украинской армии на Херсонском направлении и всё чаще сдаются в плен.

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские военные за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает RT.

Всего по территории республики было выпущено 87 боеприпасов. Трое мирных жителей получили ранение.

Ранее сообщалось об опубликованных ВСУ кадрах, на которых запечатлены атаки на спасателей в ДНР.