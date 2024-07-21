Замкомбрига сообщил, что Красногоровка практически полностью освобождена

Операция по освобождению Красногоровки к северо-западу от Донецка практически завершена, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Мамай.

По его словам, «остаются считанные улицы, считанные дома».

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Мамай указал, что зачистку населенного пункта усложняет наличие большого количества местного населения.

Ранее стало известно, что группировка Вооруженных сил Украины в Красногоровке практически попала в окружение.