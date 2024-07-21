Российские военнослужащие спасли группу жителей Красногоровки в ДНР

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск эвакуировали из Красногоровки в Донецкой Народной Республике группу местных жителей, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады в ходе боев за Красногоровку эвакуировали мирных жителей населенного пункта с линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.



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По данным ведомства, операция по освобождению Красногоровки осложнена присутствием большого количества мирного населения, в том числе пожилых людей и детей, которое становится жертвами агрессии ВСУ.

"Военнослужащие 5-й бригады Вооруженных сил России в ходе боевых действий вынуждены предельно осторожно и точечно работать, чтобы не навредить мирному населению, прикрывая собой и переводя их в безопасные укрытия, а затем под беспощадными бомбежками подразделений ВСУ эвакуировать из зоны боевых действий", - добавили в Минобороны.



Спасенные жители Красногоровки отправлены в пункты временного размещения в тыловых районах ДНР.