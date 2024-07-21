В армии раскрыли, когда Россия начнет новое наступление на Харьков

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил об угрозе наступления России на Харьков. Российские войска действительно могут начать новую наступательную операцию в Харьковской области, если командование ВСУ сконцентрирует внимание на других направлениях. Об этом «ФедералПресс» сообщил военнослужащий ВС РФ Александр.

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«Наступление на Харьков нам невыгодно, пока у нас очень хорошо идет продвижение на торецком направлении. И там противник помягче», – заявил он.



Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* сообщил об угрозе нового наступления российской армии с севера. Наиболее вероятными направлениями для атаки ВС РФ он назвал Харьковскую и Сумскую области.

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В армии считают, что российское командование не планирует проводить еще одну наступательную операцию в Харьковской области в ближайшее время. Военный отметил, что сейчас ВС РФ успешно продвигаются в Донбассе, в частности под Торецком.

Ситуация может измениться, если ВСУ начнут перебрасывать резервы из-под Харькова в ДНР. Исключать такое развитие событий нельзя, поскольку украинская оборона на донецком направлении сыпется, а в Харьковской области остается большая часть сил ВСУ, объяснил автор телеграм-канала «Очередной СВОшник».

«Тогда опять начнется давление на Харьков. Если удастся развить наступление в Волчанске и соединиться с купянским направлением, получится выровнять линию фронта. Это всегда полезно», – заключил боец.



Напомним, ранее в ВС России рассказали о крупной победе над ВСУ. Украинская оборона на торецком направлении считалась неприступной с 2014 года.

*ВНЕСЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА.