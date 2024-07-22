В российском регионе объявили воздушную тревогу

На территории Ахтубинского района в Астраханской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем Telegram-канале.

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Он призвал местных жителей по возможности не покидать жилые помещения, не поддаваться панике и соблюдать осторожность.

В ночь на понедельник, 22 июля, регионы России атаковали 75 украинских беспилотников. Больше половины из них (47) сбили в Ростовской области, восемь — над Кубанью. Еще 17 дронов были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.