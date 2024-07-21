NNA: серия взрывов прогремела на юге Ливана после ударов Израиля

Взрывы раздались в южной части Ливана после ударов израильской авиации, нанесённых по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и по соседним районам.

Как сообщило ливанское информационное агентство NNA, в результате атаки трое местных жителей получили лёгкие ранения.

«Целью рейда, совершённого на населённый пункт Адлюн, был склад боеприпасов. В ходе атаки удары нанесены по другим районам, в особенности по населённому пункту Хараиб...» — указывается в публикации.



Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали оружейные склады «Хезболлы» в районах населённых пунктов Блида и Тейр-Харфа на юге Ливана.