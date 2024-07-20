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Хуситы: израильские авиаудары не останутся без ответа

Йеменские хуситы заявили, что авиаудары Израиля по городу Ходейда не останутся без ответа.

Хуситы: израильские авиаудары не останутся без ответа
© globallookpress.com

Об этом сказал член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити, передаёт Интерфакс.

Он отметил, что действия израильский ВВС не остановят военные операции хуситов в поддержку палестинцев.

«Мы ответим на эскалацию ещё большей эскалацией», — пообещал Аль-Бухаити.

Ранее стало известно о том, что не менее трёх человек погибли при авиаударах Израиля на порт в Йемене.

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