Хуситы: израильские авиаудары не останутся без ответа

Йеменские хуситы заявили, что авиаудары Израиля по городу Ходейда не останутся без ответа.

Об этом сказал член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити, передаёт Интерфакс.

Он отметил, что действия израильский ВВС не остановят военные операции хуситов в поддержку палестинцев.

«Мы ответим на эскалацию ещё большей эскалацией», — пообещал Аль-Бухаити.



Ранее стало известно о том, что не менее трёх человек погибли при авиаударах Израиля на порт в Йемене.