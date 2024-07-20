Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, говоря о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене, сказал, что авиация совершила атаку по «террористической ветви Ирана».

Его слова приводит РИА Новости.

«Иран поддерживает, обучает и финансирует террористическую организацию хуситов», — объяснил своим слова министр.



Кац также отметил, что его государство в будущем «не будет молчать» и «нанесёт удар по любому, кто представляет угрозу гражданам» Израиля.

Израиль нанес удар по Йемену

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант сказал о том, что ЦАХАЛ повторит атаки везде, где потребуется.