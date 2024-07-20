МИД Израиля назвал атаку по Йемену ударом по «террористической ветви Ирана»
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, говоря о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене, сказал, что авиация совершила атаку по «террористической ветви Ирана».
Его слова приводит РИА Новости.
«Иран поддерживает, обучает и финансирует террористическую организацию хуситов», — объяснил своим слова министр.
Кац также отметил, что его государство в будущем «не будет молчать» и «нанесёт удар по любому, кто представляет угрозу гражданам» Израиля.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант сказал о том, что ЦАХАЛ повторит атаки везде, где потребуется.