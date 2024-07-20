Израиль нанес удар по Йемену

Истребители Израиля нанесли удар возмездия по целям в порту Ходейды в Йемене в ответ на атаку БПЛА - камикадзе хуситов по Тель-Авиву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Ночью 19 июля йеменские хуситы атаковали Тель-Авив с помощью ракет и беспилотников. Погиб 1 человек, 8 были госпитализированы.

В результате ответной атаки Израиля по Йемену были поражены топливные склады. Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

На кадрах, опубликованных очевидцами, над портом поднимается огромный столб черного дыма.

В атаке участвовали 12 боевых самолётов ВВС Израиля, том числе истребители пятого поколения F-35I Adir.

Журналисты отметили, что израильские летчики впервые участвовали в налете на объект в Йемене.