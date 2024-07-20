Киев атаковали российские беспилотники нового типа

Украинские СМИ публикуют фотографии обломков неизвестного до сих пор российского БПЛА. Эти беспилотники вместе с хорошо знакомыми украинцам "Геранями" атаковали Киев в ночь на 20 июля.

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Судя по изображению, речь идет о БПЛА самолетного типа с фюзеляжем прямоугольного сечения - такая конфигурация делает дрон менее заметным для радара и упрощает его транспортировку к месту запуска.

Неизвестный беспилотник летит со скоростью "Герани" (около 150 км/ч), но гораздо ниже - всего в 20-30 метрах от земли, - что затрудняет его обнаружение с помощью РЛС, пишут украинские эксперты.

Из-за регулярной резни ВСУ давно испытывают проблемы с зенитными радарами, поэтому трудности обнаружения дронов удобно списать на особенности их полета, уточняет Оборонка.

Эксперименты с высотой полета своих дронов ВС РФ проводят регулярно, напомнил канал. Траектории "Гераней" позволяют сбивать их стрелковым оружием, экономя крайне дефицитные зенитные ракеты. Исправить это упущение могут более скоростные и высотные "Герани" с реактивным двигателем. Ну или, как вариант, полеты на предельно малых высотах.