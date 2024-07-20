Наемника из Германии приговорили к казни: кто он, как воевал против России
В Белоруссии приговорили к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, который был наемником на Украине. Кто она такой, чем известен, как воевал против России?
Кто такой Рико Кригер
По данным из открытых источников, Кригер имеет обширный послужной список. С 2014 по 2017 год он был сотрудником при посольстве США в Берлине. В 2021–2023 годы работал в Красном Кресте, а после ухода из организации пытался найти работу в США, активно рассылал свое резюме.
В 2023 году Кригер отправился на Украину в качестве наемника. Там он вступил в националистическое вооруженное формирование — полк имени Кастуся Калиновского. Это группа белорусских наемников, воюющих против России на Украине.
Что известно о приговоре
Минский областной суд 24 июня вынес Кригеру приговор о расстреле, сообщает военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
«Это первый в Белоруссии смертный приговор по уголовному делу о наемничестве. Информацию сейчас активно обсуждают западные СМИ, которые настаивают, что Кригер являлся сотрудником Красного Креста и участия в боевых действиях на Украине не принимал», — написал он.
Журналист добавил, что немца обвиняют сразу по нескольким статьям: создание или участие в экстремистском формировании, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, агентурная деятельность, сознательная диверсия, наемничество и акт терроризма.
МИД ФРГ осведомлен о ситуации и пытается оказать Кригеру консульскую поддержку, рассказал Поддубный.
В Spiegel сообщили, что немец находится под стражей с ноября 2023 года. В МИД Германии подтвердили эту информацию по запросу издания. Дипломаты сообщили, что осужденный находится под консульским присмотром. Параллельно представители дипмиссии по его поручению ведут интенсивную работу с белорусскими властями в интересах гражданина ФРГ.
Как Кригер оказался в Белоруссии, как воевал против России
Предположительно, Кригер попал в Белоруссию благодаря работе российских спецслужб, утверждает Telegram-канал Readovka.
«В Белоруссию же он попал, скорее всего, благодаря работе спецслужб России, которые его поймали и выдали КГБ РБ. Дело в том, что проходил он по статьям о наемничестве, теракте, умышленном выведении из строя транспортного средства или средства связи и другим. Судя по обвинениям, занимался он не чем иным, как организацией диверсий. Вероятнее всего, на территории России, где-то в российско-белорусско-украинском приграничье, то есть в Брянской, Гомельской или Могилевской областях», — написали авторы.
Канал предположил, что МИД ФРГ вряд ли сможет что-либо противопоставить обвинениям в отношении Кригера. В Readovka подчеркнули, что смертный приговор в Белоруссии не может быть вынесен без «железобетонных оснований». Когда именно он будет приведен в действие, пока неизвестно, добавили авторы.
Сколько наемников ликвидировали на Украине
Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что с начала мая этого года на территории региона были ликвидированы 32 иностранных наемника. По его словам, тела иностранцев эвакуируют при помощи вертолетов.
«Только по данным УВД ВГА, на данный момент известно о 32 погибших из числа наемников, тела которых в режиме секретности перевозятся на вертолетах из аэропорта Харькова в западные части Украины в круглосуточном режиме», — сказал Лисняк.
Он отметил, что тела рядовых украинских солдат никогда не эвакуируют с поля боя при помощи вертолетной техники. Эту информацию подтвердили жители Харьковской области, проживающие недалеко от воздушной гавани. Лисняк подчеркнул, что наблюдается прибавка в численности иностранных наемников в регионе. В особенности это касается специалистов из Франции. По словам замглавы ВГА, они были переброшены под Харьков с Донецкого и Запорожского направлений.