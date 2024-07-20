Наемника из Германии приговорили к казни: кто он, как воевал против России

В Белоруссии приговорили к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, который был наемником на Украине. Кто она такой, чем известен, как воевал против России?

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Кто такой Рико Кригер

По данным из открытых источников, Кригер имеет обширный послужной список. С 2014 по 2017 год он был сотрудником при посольстве США в Берлине. В 2021–2023 годы работал в Красном Кресте, а после ухода из организации пытался найти работу в США, активно рассылал свое резюме.

В 2023 году Кригер отправился на Украину в качестве наемника. Там он вступил в националистическое вооруженное формирование — полк имени Кастуся Калиновского. Это группа белорусских наемников, воюющих против России на Украине.

Что известно о приговоре

Минский областной суд 24 июня вынес Кригеру приговор о расстреле, сообщает военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Это первый в Белоруссии смертный приговор по уголовному делу о наемничестве. Информацию сейчас активно обсуждают западные СМИ, которые настаивают, что Кригер являлся сотрудником Красного Креста и участия в боевых действиях на Украине не принимал», — написал он.



Журналист добавил, что немца обвиняют сразу по нескольким статьям: создание или участие в экстремистском формировании, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, агентурная деятельность, сознательная диверсия, наемничество и акт терроризма.

МИД ФРГ осведомлен о ситуации и пытается оказать Кригеру консульскую поддержку, рассказал Поддубный.

В Spiegel сообщили, что немец находится под стражей с ноября 2023 года. В МИД Германии подтвердили эту информацию по запросу издания. Дипломаты сообщили, что осужденный находится под консульским присмотром. Параллельно представители дипмиссии по его поручению ведут интенсивную работу с белорусскими властями в интересах гражданина ФРГ.

Как Кригер оказался в Белоруссии, как воевал против России

Предположительно, Кригер попал в Белоруссию благодаря работе российских спецслужб, утверждает Telegram-канал Readovka.

«В Белоруссию же он попал, скорее всего, благодаря работе спецслужб России, которые его поймали и выдали КГБ РБ. Дело в том, что проходил он по статьям о наемничестве, теракте, умышленном выведении из строя транспортного средства или средства связи и другим. Судя по обвинениям, занимался он не чем иным, как организацией диверсий. Вероятнее всего, на территории России, где-то в российско-белорусско-украинском приграничье, то есть в Брянской, Гомельской или Могилевской областях», — написали авторы.



Канал предположил, что МИД ФРГ вряд ли сможет что-либо противопоставить обвинениям в отношении Кригера. В Readovka подчеркнули, что смертный приговор в Белоруссии не может быть вынесен без «железобетонных оснований». Когда именно он будет приведен в действие, пока неизвестно, добавили авторы.

Сколько наемников ликвидировали на Украине

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что с начала мая этого года на территории региона были ликвидированы 32 иностранных наемника. По его словам, тела иностранцев эвакуируют при помощи вертолетов.

«Только по данным УВД ВГА, на данный момент известно о 32 погибших из числа наемников, тела которых в режиме секретности перевозятся на вертолетах из аэропорта Харькова в западные части Украины в круглосуточном режиме», — сказал Лисняк.



Он отметил, что тела рядовых украинских солдат никогда не эвакуируют с поля боя при помощи вертолетной техники. Эту информацию подтвердили жители Харьковской области, проживающие недалеко от воздушной гавани. Лисняк подчеркнул, что наблюдается прибавка в численности иностранных наемников в регионе. В особенности это касается специалистов из Франции. По словам замглавы ВГА, они были переброшены под Харьков с Донецкого и Запорожского направлений.