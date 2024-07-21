Гладков: в Белгородском районе и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - призвал Гладков местных жителей. До этого 19 июля ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. По словам Гладкова, под обстрел попали Город Шебекино и село Новая Таволжанка.



Село Муром было атаковано с помощью дрона. В Шебекино был ранен мирный житель, он от госпитализации отказался. Также Гладков сообщал, что двое жителей Белгородской области ранены из-за атаки дронов ВСУ по двум населенным пунктам. Возле села Черемошное ранен тракторист после сброса бомбы с беспилотника. В селе Березовке после атаки дрона на административное здание получила ссадины и ушибы женщина.