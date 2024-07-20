Глава военного ведомства Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что запланированное на 2025 год увеличение оборонного бюджета, с его точки зрения, недостаточно в свете якобы исходящей от России угрозы. Свою позицию он изложил в интервью газете Tagesspiegel.

"Я продолжу добиваться того, чтобы Бундесвер получил необходимые средства", - сказал министр. "Мы имеем дело не с вымышленной угрозой или иллюзией", - утверждал он. "Угроза реальна", - полагает Писториус.



По его словам, "угроза не станет меньше, если ее игнорировать", и именно поэтому он считает нужным говорить о ней. Руководитель Минобороны ФРГ добавил, что не хочет "кого-то напугать".

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что лидеры западных государств сознательно распространяют ложную информацию об угрозах со стороны РФ, чтобы получить больше денег американских и европейских налогоплательщиков.