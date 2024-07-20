Подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь контратак со стороны штурмовой бригады «Лють» МВД Украины, 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ.

Противник утратил до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

Группировка «Север» отразила три атаки групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, группировка «Запад» отбила две контратаки групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

За сутки противник на этих и других направлениях утратил танк, две САУ «Braveheart», станции РЭБ «Буковель-AD», «Анклав» и «Нота», 155-мм гаубицы М198 и М777, два 105-мм орудия L-119, САУ Paladin, две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК «Patriot», большое количество автомобилей.

Силы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 дрона различных типов, констатировали в ведомстве.