В США оценили возможность прекращения украинского конфликта за 24 часа

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, пообещавшего остановить конфликт на Украине за 24 часа. В эфире Fox News генерал сказал, что «это будет здорово».

Чарльз Браун участвовал в форуме безопасности в Аспене. Журналисты спросили у него реалистично ли предвыборное обещание Трампа относительно кризиса на Украине.

«Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», — ответил генерал.



Накануне Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии и пообещал «закончить каждый конфликт в мире».

Трамп пообещал закончить каждый конфликт в мире, возникший при Байдене

До этого он неоднократно говорил, что завершит конфликт на Украине за 24 часа.