ВС РФ за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot и его радиолокационную станцию. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", - говорится в сообщении.

