Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.