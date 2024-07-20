На Купянском направлении зенитчики сбили Storm Shadow

На Купянском участке фронта российскими зенитчиками уничтожена крылатая ракета Storm Shadow, запущенная Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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В публикации отмечено, что цель была поражена расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

Начальник расчета с позывным «Паук» пояснил агентству, что помимо крылатой ракеты Storm Shadow зенитчики в последнее время уничтожили БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Лелека», беспилотник португальского производства Tekever и снаряды ракетной системы залпового огня HIMARS.

«Технические характеристики машины позволяют. Это 98% попадания. В основном-то машина все делает, но экипаж тоже важен», — рассказал он.



19 июля сообщалось, что в Великобритании допустили удары по России переданным Украине оружием. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили. По его словам, окончательное решение по использованию боеприпасов должно быть принято властями Украины.