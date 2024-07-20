США рассекретили данные о стратегических ядерных боеголовках

На сентябрь 2023 года у США имелось 3748 ядерных боеголовок, предназначенных для стратегических сил. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA), передает «Интерфакс».

Подобная информация опубликована впервые за прошедшие три года.

NNSA отмечает, что запасы боеголовок сократились на 88% по сравнению с 1967 годом (тогда их было 31255) и на 83% по сравнению с 1989 годом (22217).

При этом в Федерации американских ученых утверждают, что в 2024 году у США было только 3708 ядерных боеголовок.

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По данным NNSA, что с 1994 по 2023 финансовый год Вашингтон демонтировал 12088 ядерных боеголовок. Еще 2000 сняты с вооружения и сейчас ожидают демонтажа.

Количество нестратегического (тактического) ядерного оружия США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.