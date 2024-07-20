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США рассекретили данные о стратегических ядерных боеголовках

На сентябрь 2023 года у США имелось 3748 ядерных боеголовок, предназначенных для стратегических сил. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA), передает «Интерфакс».

США рассекретили данные о стратегических ядерных боеголовках
© globallookpress.com

Подобная информация опубликована впервые за прошедшие три года.

NNSA отмечает, что запасы боеголовок сократились на 88% по сравнению с 1967 годом (тогда их было 31255) и на 83% по сравнению с 1989 годом (22217).

При этом в Федерации американских ученых утверждают, что в 2024 году у США было только 3708 ядерных боеголовок.

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По данным NNSA, что с 1994 по 2023 финансовый год Вашингтон демонтировал 12088 ядерных боеголовок. Еще 2000 сняты с вооружения и сейчас ожидают демонтажа.

Количество нестратегического (тактического) ядерного оружия США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.