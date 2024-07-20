Украинский фронт в Донбассе разваливается в нескольких местах

Положение ВСУ в Донбассе становится все более тяжелым. Фронт разваливается в нескольких местах, заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

В июле российские войска взяли под контроль Восход, Евгеньевку, Ивано-Дарьевку, Прогресс, Раздоловку, ведут бои за Спорное и Новоселовку Первую.

Утрата Прогресса украинской армией, ряда других населенных пунктов, свидетельствует о том, что фронт разваливается, отметил немецкий эксперт.

В Британии предрекли Украине поражение в битве за Черное и Азовское моря

Ранее эксперт сообщил, что новые ЗРК Patriot и SAMP/T не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов.