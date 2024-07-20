Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Красном море

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что на судно в Красном море было совершено нападение с применением БПЛА.

Об этом управление написало на своей странице в соцсети X.

«Капитан сообщил о двух атаках: сперва беспилотник взорвался неподалёку от судна, нанеся незначительный ущерб, затем надводный беспилотник также взорвался неподалёку от судна», — отмечается в заявлении.



По имеющейся информации, судно не получило значительных повреждений, экипаж не пострадал.

Ранее хуситы атаковали греческое судно в Красном море.