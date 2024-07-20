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Reuters: США не могут увеличить производство ракет Patriot на заводах в Японии

США не могут увеличить производство ракет Patriot на заводах в Японии из-за нехватки производимых компанией Boeing критически важных компонентов.

Названа причина провала плана США по выпуску ракет для Patriot
© globallookpress.com

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что речь идёт о головках самонаведения.

«Расширение производства в Японии невозможно без дополнительных поставок головок самонаведения, которые направляют ракеты на последних этапах полёта», — говорится в публикации.

Ранее Пентагон заключил контракт на производство девяти самолётов для США и Японии.

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Кроме того, США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя F-35.

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