Названа причина провала плана США по выпуску ракет для Patriot

США не могут увеличить производство ракет Patriot на заводах в Японии из-за нехватки производимых компанией Boeing критически важных компонентов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что речь идёт о головках самонаведения.

«Расширение производства в Японии невозможно без дополнительных поставок головок самонаведения, которые направляют ракеты на последних этапах полёта», — говорится в публикации.



Ранее Пентагон заключил контракт на производство девяти самолётов для США и Японии.

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Кроме того, США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя F-35.