Израильские военные провели ночные рейды на Западном берегу Иордана

Израильские военные совершили ночью рейды в нескольких населенных пунктах на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы совершили налет на дома мирных жителей в населенном пункте Ас-Саму, расположенном к югу от Хеврона, а также зачистили несколько кварталов города Калькилия.

Телеканал обращает внимание, что рейды военных продолжаются даже после того, как Международный суд ООН постановил, что оккупация Израилем палестинской территории является незаконной.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.