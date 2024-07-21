Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и минометов ВСУ

Расчеты орудий М-46 Северной группировки ВС РФ уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы опорные пункты, минометы и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря грамотной артиллерийской поддержке, оказанной расчетами орудий М-46, штурмовыми группами мотострелковых подразделений группировки войск "Север" боевая задача была выполнена - опорные пункты ВСУ перешли под контроль российских военнослужащих. На кадрах (которые распространило Минобороны РФ) пушки М-46 наносят свой смертоносный удар по живой силе противника. Спустя совсем немного времени на позициях раздается еще одна команда. Наша разведка обнаружила большое скопление противника. Туда же наши расчеты М-46 отправили 130-мм снаряды. Работа по ротациям украинских формирований - это основная задача артиллерийских расчетов", - говорится в сообщении.



В случае необходимости расчет пушки активирует режим "пулемета". При такой активной работе за несколько часов на головы противника может упасть несколько десятков осколочно-фугасных снарядов. К такому темпу артиллеристы уже успели привыкнуть.

"Работаем на М-46 по разным целям - пехоте, минометам, различным орудиям, в том числе М777. Также контрбатарейная борьба, уничтожение опорных пунктов, срыв ротаций подразделений противника. Вот сегодня ночью отработали. Противник попытался поменять людей. Ночью два раза у нас взводился "пулемет". Вот и отразили у них ротацию. Они увидели, что по ним работают, в два орудия мы по ним работали, и обратно свернулись. Когда надо накрыть, грубо говоря, квадрат большой площади, бывает два-три орудия работает, бывает один.



Заключается в том, что ты каждые 15 секунд выстрел делаешь. То есть без остановки, как автомат, туда отправляешь снаряды", - рассказал командир орудия Даниил, которого цитирует оборонное ведомство.