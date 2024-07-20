Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из Херсона

Российские войска освободят всю территорию Херсонской области, на которой будет восстановлена законная власть, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

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«Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», – приводит РИА «Новости» слова Сальдо.



Сальдо о тысячных потерях ВСУ в Крынках: «Ничего удивительного»

По его словам, уход ВСУ с занимаемых ими территорий «неминуем».

Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.