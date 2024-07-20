Российские летчики готовы встретиться в бою с F-16

Российские летчики на тяжелых истребителях Су-35С готовы сбивать готовящиеся к поставкам украинской авиации истребители F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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«Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета», — заявил летчик по имени Александр.



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Российский летчик пояснил, что российские Су-35С более совершенны, чем различные модификации американского истребителя — при этом вооружение российской боевой машины обладает значительной большей дальностью поражения.

До этого Владимир Зеленский заявил, что получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. По данным Bloomberg, Украине могут передать до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало поставить не менее 300.

Ранее сообщалось, что Греция передаст Украине десятки истребителей F-16 через США.