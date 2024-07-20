Российские эксперты изучили новейший украинский реактивный дрон

Российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон — дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, который способен «разгоняться» при приближении к зонам действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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«Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент «дать по газам»», — рассказал эксперт.



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Кузякин добавил, что новый дрон является принципиально новой моделью. Этот беспилотник способен резко разгоняться, приближаясь к зоне действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Эксперт подчеркнул, что результаты анализа дрона уже переданы соответствующим структурам. Будут вырабатываться все необходимые меры по противодействию.

До этого Кузякин рассказал, что система ПВО, созданная из FPV-дронов успешно прошла испытания в России. Он отметил, что одной из ключевых задач было достижение радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.