Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Западной группировки войск уничтожили замаскированные блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.



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Уточняется, что блиндажи противника в лесополосе были обнаружены военнослужащими разведывательного подразделения группировки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Против техники, укреплений и живой силы ВСУ, добавили в ведомстве, экипажи бронемашин используют весь арсенал оружия: главный калибр - 100-мм, 30-мм автоматическую пушку и пулемет.

Как рассказал командир БМП с позывным Добрый, бойцы оснащают свои БМП дополнительной защитой от FPV-дронов, в частности специально собранными конструкциями с установленными на них сетями.