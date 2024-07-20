В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут на втором месте по боеспособности в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием блока. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит РИА Новости.

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«Состояние нашего артиллерийского оружия будет совместимо с НАТО, наши войска будут самой боеспособной армией НАТО после США, а восточный фланг будет чувствовать себя гораздо безопаснее после тренировки и усиления украинскими военными. Они гораздо круче, чем о них думают», — заявил Кулеба.



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По его словам, страны-члены НАТО уже сейчас учатся на опыте украинских военных. По его словам, действия Киева привели к изменению стандартов и практики альянса.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил отказ от помощи Украине в случае победы Дональда Трампа на выборах президента страны в ноябре. По его словам, каждая администрация имеет возможность самостоятельно определять свою политику.