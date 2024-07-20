В Севастополе объявляли ракетную опасность

В Севастополе была объявлена ракетная опасность, которую позднее отменили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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Угрозу применения баллистической ракеты объявляли в 2:43 по московскому времени. Спустя пять минут тревога была отменена.

Губернатор Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгородской области

«Отбой опасности по баллистике!», — написал Развожаев.



В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили по городу пять ракет ATACMS. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки упали на отдыхающих.