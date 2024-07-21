«Военный обозреватель» сообщил о летящих в сторону Крыма ракетах ATACMS

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Севастополе прозвучал сигнал ракетной опасности. По данным канала, зафиксированы пуски ракет ATACMS. Минобороны России эту информацию не комментировало. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал принять меры безопасности

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Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности! <...> Отбой опасности по баллистике! — написал он.



«Военный обозреватель» отмечает, что сигнал ракетной опасности связан с пусками американских баллистических ракет ATACMS, которые власти США разрешили использовать для атак на Россию. Такими же снарядами Киев атаковал пляж Учкуевка в Севастополе, жертвами удара стали четыре человека, в том числе двое детей.

В ночь на 21 июля в Белгородской области также объявляли ракетную опасность. Глава региона призывал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами. Через десять минут, в 04:25 мск, он оповестил, что режим опасности отменен.

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До этого ВСУ выпустили по шести районам и двум городам Белгородской области 143 снаряда. Регион атаковали не менее 49 беспилотников, с них было сброшено три взрывных устройства. Повреждения выявлены в трех квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях, отметил Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что под Белгородом нашли более 100 «колокольчиков». Суббоеприпасы остались после атаки ВСУ. Гладков призвал жителей гулять осторожно и при обнаружении опасных боеприпасов вызывать саперов, которые в круглосуточном режиме работают над ликвидацией опасных предметов.