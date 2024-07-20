Три человека пострадали в результате обстрела российского города

Три человека пострадали в результате обстрела Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Кроме того, в российском городе загорелись два частных дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Сотрудники МЧС попали под обстрел украинских войск в Каховке

«Часть города временно остается без света. Аварийные бригады после согласования с Министерством обороны РФ в скором времени приступят к восстановительным работам», — написал Гладков.



Ранее ВСУ нанесли удар по центру Кременной Луганской народной республики. В результате шесть мирных жителей пострадали.