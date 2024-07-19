В МО Британии допустили удары по России переданным Украине оружием

Возможность применения поставляемого Британией Украине оружия для нанесения ударов по целям на территории России не исключается. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

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При этом, как отметил глава британского оборонного ведомства, проводить атаки должны сами украинцы.

«Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы», - цитирует РИА Новости Хили, который выступил в эфире радиостанции BBC Radio 4.



Он также добавил, что «это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права».

Ранее о том, что позиция Великобритании к Украине после избрания нового премьера кардинально не изменится рассказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Несмотря на это, в этом вопросе могут возникнуть некоторые новые нюансы.