В США опасаются, что РФ может передать хуситам противокорабельные ракеты

Американская разведка опасается, что Россия может передать йеменским хуситам из движения «Ансар Аллах» противокорабельные ракеты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, соответствующее предупреждение главе Пентагона Ллойду Остину направил командующий войсками США на Ближнем Востоке.

«Американские спецслужбы предупреждают, что Россия может вооружить хуситов в Йемене современными противокорабельными ракетами в отместку за поддержку администрацией президента США Джо Байдена украинских ударов по территории РФ американским оружием», — говорится в тексте.



Напомним, что в июне президент России Владимир Путин, комментируя разговоры о том, что США могут разрешить ВСУ наносить своим оружием удары вглубь РФ, указал, что у Москвы есть право на зеркальный ответ. В Вашингтоне сначала выступали против этого, но позже допустили, что могут изменить свое решение.