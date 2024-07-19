В США признали безуспешность санкций против ОПК России

Российские власти нашли способы, которые позволили обеспечить работу оборонно-промышленного комплекса страны в условиях санкционного давления со стороны Запада, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Также чиновник в рамках дискуссии на площадке Аспенского форума по безопасности отметил, что каждая американская администрация вольна сама определять свою политику по Украине. Поэтому Дональд Трамп в случае своего избрания на осенних выборах также решит, каким образом Вашингтон будет действовать далее.

Ранее Энтони Блинкен признал, что США вместе со своими союзниками занимаются передачей истребителей F-16 Украине в рамках военной поддержки. Киев, по его словам, получит самолеты уже текущим летом. Первые истребители поступят из Дании и Нидерландов.

Американский адмирал нашел НАТО альтернативу

Недавно российский летчик рассказал, что авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции наводят ужас на ВСУ, так как эти боеприпасы невозможно отразить даже западными средствами противодействия. Киев использует американские ЗРК Patriot и немецкие самоходки Gepard, однако все они бессильны против современного арсенала ВС РФ.